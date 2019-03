Halvparten av bilene hadde feil

Over halvparten av bilene som Statens vegvesen kontrollerte i Nordhordland i natt, hadde mangler. 16 biler hadde feil på blant annet lys, dekk og bremser. Åtte biler hadde så grove feil at de fikk bruksforbud og to bilførere ble anmeldt.