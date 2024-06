Halla Tómasdóttir blir Islands neste president

Katrín Jakobsdóttir har gratulert hovedmotstanderen Halla Tómasdóttir med seieren i det islandske presidentvalget, melder landets medier.

Tómasdóttir hadde ved 2-tiden lokal tid natt til søndag 32,4 prosent av stemmene, mot Jakobsdóttirs 26,3 prosent.

– Det virker for meg som at alt går i retning av at Halla Tómasdóttir blir Islands neste president, og jeg ønsker henne masse lykke til, sier Jakobsdóttir til Morgunblaðið.

(NTB)