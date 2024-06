Haitis midlertidige statsminister innlagt på sykehus

Haitis midlertidige statsminister Garry Conille (58) er innlagt på sykehus. Tilstanden hans er ikke kjent.

Nyhetsnettstedene Gazette Haiti og Le Nouvelliste melder at Conille ble hastet til sykehuset etter å ha fått pusteproblemer, men de kommer ikke med flere detaljer.

Radio Metronome meldte først at tilstanden er stabil, men senere skrev den lokale kanalen på X at tilstanden er forverret, og at det gjøres forberedelser på å flytte Conille til et sykehus utenfor Haiti. Den siterer en ikke navngitt medisinsk kilde på opplysningen.

Conille ligger på sykehus i hovedstaden Port-au-Prince. AP-journalister i Haiti har sett flere høytstående tjenestepersoner reise til sykehuset, blant dem Haitis nasjonale politisjef Frantz Elbe og Unicefs Haiti-representant Bruno Maes. Ingen ville gi noen kommentar.

Det ble i april oppnevnt et overgangsråd for å lede Haiti, som i flere år har slitt med politisk ustabilitet, uro og humanitære kriser.

(NTB)