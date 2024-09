Hadia Tajik ønsker å stille til val for Oslo Ap. Det skriv ho sjølv på Facebook onsdag.

– Eg er motivert for å vere ein del av laget, og bidra på den måten dei engasjerte medlemmane i Oslo Ap vil, skriv ho.

I mars takka ho nei til attval til Stortinget for Rogaland, men opna på same tid for at det kunne bli aktuelt å stille for Oslo.