Haaretz: Tre drept i angrep på grensa til Jordan

Den israelske avisen Haaretz melder at tre personer er drept i et angrep på grensa mellom Jordan og Israel.

De tre ble først meldt å være skadd.

Angrepet skal ha skjedd ved at en person, som kom i lastebil fra Jordan, skjøt mot tollere. Gjerningspersonen skal ha blitt skutt og drept.

Allenby er den viktigste grenseovergangen for palestinere på Vestbredden når de skal reise til Jordan.

Det israelske militæret (IDF) sier at det fikk rapporter om et skyteangrep ved Allenby-grensen til Jordan. Israels ambulansetjeneste meldte at det behandler to personer som er alvorlig skadd.