Haaland scoret dobbel

Erling Braut Haaland scoret to ganger i comebacket for Borussia Dortmund etter å ha vært skadet noen uker.

Haaland satte inn 2-0 og 3-1 i dagens kamp mot Mainz.

Nordmannens to mål gjør at han står med ni scoringer i ligaen, to mål mer enn Bayern Münchens storscorer Robert Lewandowski, melder NTB .