Guvernør: Russiske styrker ute av Sumy

Russiske styrker okkuperer ikke lenger noen byer eller landsbyer i regionen Sumy, nordøst i Ukraina. Det sier guvernøren i regionen, Dmytro Zjyvytskyj, ifølge Reuters.

Han sier at styrkene for det meste har trukket seg ut, og at ukrainske styrker jobber med å presse ut de resterende enhetene.

Ifølge guvernøren har de russiske styrkene etterlatt mye utstyr i regionen.