Guvernør: 23 døde etter missilangrep nær Zaporizjzja

Russiske rakettar skal ha treft ei bilkolonne med fleire sivile biler i nærleiken av byen Zaporizjzja i Ukraina, hevdar den regionale guvernøren Oleksandr Starukh i fylket Zaporizjzja. Det melder Reuters.

Guvernøren hevdar at 23 sivile er døde og 28 sivile skadde som følge av angrepet.

– Det er døde og skadde, redningsmenn, helsepersonell og alle relevante tenester jobbar for tida på staden, skreiv Starukh på meldingstenesta Telegram.

Russland har tidlegare nekta for å gjennomføra målretta angrep på sivile, og hevdar nå at Ukraina har skulda for rakettangrepet nær Zaporizjzja, melder AFP.