Guvernør Cuomo trekker seg

New Yorks guvernør Andrew Cuomo trekker seg etter anklager om seksuell trakassering. Det skriver Reuters.

Både president Joe Biden og Nancy Pelosi, lederen av Representantenes hus, tok tirsdag til orde for at Cuomo må gå av. De er begge partifeller av Cuomo, som har vært guvernør i New York siden 2011.

Cuomo var lenge en av USAs mest populære politikere, særlig på grunn av det som ble ansett som hans gode håndtering av koronapandemien.

Presset tiltok tirsdag, da det i en rapport fra en fem måneder lang gransking ble hevdet at han har seksuelt trakassert flere kvinner. Granskingen ble utført av to advokater, som snakket med 179 personer, og kom etter at flere kvinner rettet anklager om seksuell trakassering og upassende oppførsel mot guvernøren tidligere i år.