Gutt i tenårene begjært fengslet i to uker etter giftsaken på Bøler

Politiet vil varetektsfengsle gutten som er siktet for å ha framstilt gift i to uker. Begrunnelsen er fare for bevisforspillelse.

Det sier politiadvokat Børge Enoksen til NTB i forbidelse med fengslingsmøtet i Oslo tingrett fredag ettermiddag. Møtet holdes for lukkede dører.

Torsdag ettermiddag sperret politiet av store områder på Bøler etter at gutten i tenårene hadde kommet i kontakt med et giftig stoff. Det er foreløpig ikke kjent hva slags stoff det er snakk om.

Politiet tror gutten har produsert det farlige giftstoffet på egen hånd.

