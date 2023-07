Guterres: – Verden har gått fra global oppvarming til «en æra av global koking»

FNs generalsekretær, António Guterres sier at det kreves «dramatiske og umiddelbare handlinger for å begrense den globale temperaturøkningen og unngå det aller verste av klimaendringer». Guterres sier at julitemperaturene viser at jorden har gått fra en fase med oppvarming til en «æra av global koking»

– Det trengs troverdige planer for å kutt kull innen 2030, planer fra OECD-landene innen 2030 og for resten av verden innen 2040. G20-medlemmene må sette seg ambisiøse nye mål for reduksjon av utslipp, sier Guterres.

Han sier også at det må en kursendring til i det globale finansielle systemet for å få fart på klimahandlingene.