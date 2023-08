Gult farevarsel om styrtregn i Møre og Romsdal og Trøndelag

Det er sendt ut gult farevarsel for styrtregn for deler av Møre og Romsdal og Trøndelag søndag. Ifølge meteorologene kan det komme over 20 millimeter i timen.

Det er varslingstjenesten Varsom som melder at det søndag ettermiddag og kveld ventes kraftige regnbyger i deler av Møre og Romsdal og Trøndelag.

– Lokalt kan det komme over 20 millimeter i timen, skriver YR på X/Twitter.

De skriver videre at det er store lokale variasjoner i intensitet og mengde, og været kan endres raskt. (NTB)