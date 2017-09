Gullsmedranere på frifot

Ingen er pågrepet etter et gullsmedran på Ammerud i Oslo. Politiet har sikret sport og avhørt vitner. To mannlige ranere slo til i 12.30-tiden og satte håndjern på en ansatt. Politiet har ifølge NTB ennå ikke oversikt over hva som ble stjålet.