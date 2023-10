Grunde Almeland (V)– Må se om det er tilstrekkelig

– Det jeg legger merke til, er at hun har kommet med noen konkrete eksempler til saker der hun har vært inhabil, sier Grunde Almeland (V) etter å ha lest Høyre-leder Erna Solbergs redegjørelse til Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite.

Så legger kontrollkomiteens saksordfører til:

– Et veldig godt utgangspunkt for det arbeidet vi skal gjøre, så må vi jo se om det er tilstrekkelig. Om vi i tilstrekkelig grad vet, og om dette gir oss et bilde på hvor god Erna Solberg har vært på å håndtere sin egen habilitet.