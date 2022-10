Grønn ungdom-leder tar ikke gjenvalg

Ulrikke Torgersen tar ikke gjenvalg som talsperson i ungdomsorganisasjonen til MDG, Grønn ungdom. Hun skal nå ta en pause fra politikken.

– I august ga jeg beskjed til valgkomiteen om at jeg ønsker å gi stafettpinnen videre og ikke stiller til gjenvalg for det kommende året, skriver Torgersen på Facebook.

Hun skriver videre at hun skal ta en pause fra politikken for å samle krefter. Torgersen var førstekandidat for MDG Rogaland under stortingsvalget i 2021.