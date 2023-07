Greta Thunberg tiltalt etter klimaaksjon

Det melder Sydsvenskan.

Ifølge avisen er hun tiltalt for ulydighet mot ordensmaktene etter en aksjon ved oljehavnen i Malmø i juni. Sammen med andre aktivister blokkerte hun biler fra å kjøre i havnen.

Ifølge politiet ble rundt 30 lastebiler hindret. Én av demonstrantene skal ha klatret opp på en lastebil

– Vi valgte å ikke være passive tilskuere, men i stedet hindre infrastrukturen for fossilt brensel. Vi tar tilbake fremtiden, skrev Thunberg i et innlegg på Instagram i forbindelse med aksjonen.

Det er straffbart å ikke adlyde en politibetjents ordre om å fjerne seg. Deltakerne i aksjonen ble dratt bort av politiet, skriver Sydsvenskan.

– Du har demonstrasjonsfrihet, men du må ikke demonstrere på en slik måte at det skaper forstyrrelser for andre. Det som ble anmeldt var nettopp at de ikke adlød politiet, sier aktor Charlotte Ottosen til avisen.

Thunberg kalles inn til et rettsmøte i Malmø i slutten av juli.