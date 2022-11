Greier ut lovendring etter frifinning av fetteren

Dommen mot Birgitte Tengs sin fetter viser at det er naudsynt å greie ut behovet for lovedringar for å unngå tilsvarande saker i framtida, seier justisministeren til NTB.

– Departementet er i gang med dette arbeidet, skriv Emilie Enger Mehl i ein e-post fredag kveld.

Fetteren til Birgitte Tengs blei i 1997 dømd for drapet på henne. Han blei året etter frikjend i Gulating lagmannsrett, men dømd til å betale 100.000 kroner i erstatning til Tengs sine foreldre.

Erstatningsdommen blei oppheva fredag, og fetteren er med det reinvaska for drapet.

