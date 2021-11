Gravid kvinne løy på seg tvillinger

En kvinne er dømt for å ha forfalsket en terminbekreftelse ved å opplyse at hun ventet tvillinger istedenfor ett barn, slik at hun kunne få mer stønad.

Dersom bedrageriforsøket ikke hadde blitt avslørt, ville 25-åringen urettmessig ha fått utbetalt nærmere 85.000 kroner, skriver Aftenbladet.

Kvinnen er i Sør-Rogaland tingrett dømt for dokumentforfalskning, bedrageriforsøk og for å ha gitt uriktige opplysninger til offentlige myndigheter. Dommen lyder på 30 timers samfunnsstraff.

Kvinnen ble oppdaget da Nav sjekket opplysningene hennes med jordmoren, som bekreftet at kvinnen ventet ett barn istedenfor tvillinger.

(NTB)