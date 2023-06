Gråtkvalt Venstre-topp etterlyste beklagelse

Venstre-politiker Grunde Almeland klarte ikke å holde tårene tilbake da han holdt sitt innlegg i Stortinget i dag.

– Det skeive miljøet har fortsatt ikke fått en beklagelse fra statsråden. En slik beklagelse hadde betydd mye. Det hadde vært en anerkjennelse fra øverste hold av alvorligheten i det skeive har gått igjennom. Det koster så lite, men hadde betydd så mye, sa han.

Innlegget ble holdt i kjølvannet av justisministerens redegjørelse om priderapporten.

– «Kunne ha vært avverget». Dette er ordene som har brent seg fast i meg etter at jeg leste 25. juni-utvalgets rapport, innledet Almeland med.

Han beskrev seg selv som skeiv.

– Det er mulig at det kunne ha vært avverget at to mennesker dør av skuddene. At ni får skuddskader. At 25 får andre skader i kaoset som oppstår. At 264 mennesker nå har status som fornærmede i en sak som uten sivil inngripen i løpet av få minutter kunne ha utviklet seg til ett av de dødeligste angrepene på sivile i Europa på mange år, sa stortingsrepresentanten fra Venstre.

– Det er mulig at det kunne ha vært avverget at vi skeive, som i utgangspunktet har kjent oss som hakket mer sårbare, mer utsatte og mindre akseptert enn resten av befolkningen, brått får revet vekk følelsen av å kunne være den vi er, elske den vi elsker og gi uttrykk for kjærligheten vår i offentlighet.

Almeland er innvalgt fra Oslo.

– Angrepet på skeive har endret noe i oss. Det er en frykt her nå, som ikke har vært her før. Det skal ikke føles som en risikosport å holde kjæresten i hånda på åpen gate, gi hen et kyss på kinnet. Men slik føles det for veldig mange nå.

KrFs Kjell Ingolf Ropstad hyllet innlegget da han gikk på talerstolen noe senere.

– Takk spesielt til gode kollega og representant Grunde Almeland for hans sterke og viktig innlegg, takk for at du delte.