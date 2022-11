Gratis kjernetid i SFO for 2.-klassingar i statsbudsjettet

SV og regjeringspartia har blitt samde om å sikre delvis gratis SFO for andreklassingar i statsbudsjettet for 2023. Denne hausten har førsteklassingar i Noreg hatt 12 timar gratistid i SFO. Neste år blir denne ordninga utvida til også å gjelde for andre klasse.

– Arbeidarpartiet vil på sikt gjere SFO heilt gratis, og dette er eit stort steg i rett retning, seier utdanningspolitisk talsperson i Arbeidarpartiet, Elise Waagen, i ei pressemelding.