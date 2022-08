Gode sommartal for Norwegian

2,2 millionar passasjerar flaug med Norwegian i juli. Det er det høgste talet sidan før pandemien, skriv dei i ei børsmelding. Til samanlikning var det nærmare 700.000 som reiste med flyselskapet i juli 2021.

99,7 prosent av flygingane blei gjennomført, og dei var i snitt 95 prosent fulle.

– Dette har vore ein flott sommar for Norwegian. I juli hadde vi den høgste kabinfaktoren på mange år, og vi gjennomførte nesten alle flygingar, trass for mange og store utfordringar for flytrafikken i Europa, seier konsernsjef Geir Karlsen.