God tone mellom Putin og Xi Jinping

Stemningen er tilsynelatende god mellom Kinas president Xi Jinping og president Vladimir Putin under besøket i Moskva. De to statslederne skrøt av hverandre og kalte hverandre for «kjære venner» mandag.

Putin kalte sin kinesiske kollega en «kjær venn» da han ønsket Xi Jinping velkommen til Moskva.

– Vi er litt misunnelige på Kinas raske utvikling. Du har klart å gjøre staten sterkere, og jeg er sikker på at Kina vil utvikle seg ytterligere under ditt lederskap, sa Putin da de to lederne møttes mandag.

Den russiske presidenten sier han har sett på Xis forslag til løsning på krigen i Ukraina og at de vil diskutere dette.

– Du griper den internasjonale situasjonen an med et balansert syn, fortsatte Putin.