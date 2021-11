Gjerningsperson ikke pågrepet

Mannen som angrep et ektepar i hjemmet dere i Sandnes er ikke pågrepet ennå. Bevæpnet politi leter fortsatt etter mannen, som var bevæpnet med kniv og øks. .

– Det er grunn til å tro at gjerningsmannen fortsatt kan ha farlige gjenstander på seg, sier politiets innsatsleder Runar Heggen, til NRK.

– Men vår vurdering nå er at nabolag og publikum generelt ikke har noe å frykte, sier han.

Politiets hypotese er at ekteparet ble angrepet fordi de oppdaget en innbruddstyv og at mannen ikke brøt seg inn i huset for å angripe paret.

Politiet har foreløpig ingen mistenkte.

Paret som ble angrepet blir avhørt. Det er også startet en bredere etterforskning for å finne ut hvem gjerningspersonen kan være.