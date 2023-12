Giuliani må betale 1,5 milliardar kroner

Donald Trump sin tidlegare advokat Rudy Giuliani er dømt til å betale 1,5 milliardar kroner etter falske skuldingar i delstaten Georgia. Det melder Reuters.

Giuliani var skulda for å ha hevda at to val-arbeidarar i delstaten skal ha «rigga» valresultatet i 2020, då Donald Trump tapte presidentvalet mot Joe Biden.

Han valde å ikkje stå på vitnestanden i rettssaka.

Giuliani seier han kjem til å anke dommen.