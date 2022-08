Gisseltaking i libanesisk bank

Ein væpna mann har tatt gislar i den føderale banken i hovudstaden Beirut i Libanon. Det melder Reuters.

Det er uklart kor mange gislar det er snakk om. Ifølge libanesiske medium skal mannen ha fyrt av skot mot dørene i banken.

Mannen krev at han får tatt ut innskot som er blitt fryst av banken. Ifølge lokale medium har mannen 200.000 dollar i banken, skriv AP. Han krev å ta ut 2.000 dollar for å betale sjukehusrekningar for faren sin.

I tillegg til å true tilsette i banken, har mannen også trua med å sette fyr på seg sjølv. I ein video forsøker politimenn å overtale mannen til å frigjere enkelte gislar utan hell, skriv AP.

Libanon har fryst uttak av kontantar på grunn av finanskrisa i landet. Den noverande finanskrisa er den verste i moderne tid for landet.