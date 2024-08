Gilde tilbakekaller Ekte kokt skinke i Nordland og Finnmark – kan være metallbiter i skinka

Gilde Ekte kokt skinke 110g med siste forbruksdag 15.09.2024 tilbakekalles. Produktet kan inneholde rester av metall, opplyser Nortura.

Tilbakekallingen gjelder kun produkter kjøpt i Norgesgruppen sine butikker i området mellom Lofoten/Ballangen i sør til Honningsvåg og Kirkenes i nord, i tidsperioden 9. til 15. august.

Produktet kan inneholde små metallspon.

– Dette ble oppdaget på fabrikk, og mesteparten av partiet ble stoppet og kassert, men ved en feiltakelse ble en pall dessverre ekspedert ut. Nortura beklager situasjonen og gjennomgår nå våre rutiner for å redusere risiko for at noe lignende kan skje igjen, opplyser selskapet. (NTB/NRK)