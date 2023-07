Gelégodteri fra Taiwan trekkes fra markedet – kan gi kvelningsfare, ifølge Mattilsynet

Gelégodteriet SPESHOW Jellystraws trekkes fra markedet fordi det inneholder tilsetningsstoffer som kan gi kvelningsfare, opplyser Mattilsynet.

Det er Scanasia AS, Asia Food Import AS og New Japan Trading AS som trekker godteriene tilbake.

Produktene inneholder to ulovlige tilsetningsstoffer som gjør dem fastere, noe som kan gi mulig kvelningsfare, spesielt for yngre barn, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Produktene er solgt i frittstående dagligvarebutikker over hele Norge. De er merket med ingrediens fortykningsmiddel E407 og E 410.

Kunder som har kjøpt produktene, kan kaste dem eller levere de tilbake til butikk.

Ifølge Mattilsynet skal alle butikker skal være varslet, og produktet skal ikke lenger være til salgs. Produktet er også solgt stykkevis uten merking hos butikken Neo Tokyo.