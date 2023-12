Gazas helsemyndigheter: Israelske soldater stormer sykehus nord på Gazastripen

Israelske soldater stormer et sykehus nord på Gazastripen, melder helsedepartementet i det palestinske området.

Sykehuset Kamal Adwan var på forhånd beleiret av israelske soldater, ifølge hjelpeorganisasjoner.

I et innlegg på Telegram, som Al Jazeera viser til, skriver talsperson Ashraf al-Qudra at israelske styrker samlet menn – inkludert det medisinske personalet – på sykehusets gårdsplass, og at han fryktet de kunne bli arrestert.

«Vi oppfordrer FN, Verdens helseorganisasjon og Den internasjonale Røde Kors-komiteen til å handle umiddelbart for å redde livene til de som er på sykehuset».

I november ble tre leger drept i et israelsk luftangrep mot sykehuset. To av dem jobbet for Leger Uten Grenser, opplyste hjelpeorganisasjoner.

I forrige uke ble det meldt at sykehuset mistet strømmen. Det ble også opplyst at alt medisinsk utstyr var ødelagt av israelske soldater og at det ikke lenger var mulig å hjelp sårede.

FNs spesialrapportør for retten til helse, Tlaleng Mofokeng, sa for få dager siden at Israel fører en «krig uten opphør» mot helsevesenet på Gazastripen. Bakgrunnen var at en rekke sykehus, blant dem Kamal Adwan, ble bombardert av Israel.

Gazas helsemyndigheter oppga for en uke siden at over 100 mennesker var drept i angrep i nærheten av sykehuset, og at sykehuset var beleiret på alle kanter.