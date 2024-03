Gaza: Norge vurderer å bidra til flydropp av nødhjelp

Norge vurderer å hjelpe jordanske myndigheter med flydropp av nødhjelp på Gaza-stripen.

– Forsvaret vurderer nå om de har ressurser som kan understøtte flyoperasjoner i regi av jordanske myndigheter, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) til NRK.

Ifølge Tvinnereim er jordanske myndigheter allerede i dialog med Norge om en eventuell bistand.

– Men jeg vil understreke at dette er ikke den optimale løsningen. Løsningen er at Israel åpner grensene og sørger for trygg og varig tilgang i Gaza, sier Tvinnereim.

Pressevakt i Forsvaret Stine Barclay Gaasland bekrefter forespørselen.

– Forsvaret har fått i oppdrag å utrede ulike alternativer vi eventuelt kan bistå med. Det er for tidlig å si noe om hva slags type bistand, sier Gaasland til NRK.