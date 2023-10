Gasslekkasje i Oslo sentrum - lekkasje avstengt

Det ble lørdag kveld satt opp sperringer ved legevakten i Storgata i Oslo sentrum etter melding om en gasslekkasje.

Etter kort tid var situasjonen over.

– Lekkasjen er avstengt og det er ikke farlig gass i området. Så nå går alt tilbake til normal drift på legevakta igjen, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til NRK.

Pedersen opplyser at det trolig var snakk om lekkasje av metangass fra et bygg tilknyttet legevakten.

– Det er ikke meldt om skadde personer, opplyser Pedersen.

Brannvesenet anslo ifølge Pedersen først at det var et utslipp på 3,3 kubikkmeter. Da nødetatene kom til stedet, viste det seg å være et mindre utslipp enn først anslått.

Det ble opprettet en sikkerhetssone utenfor legevakta som hindret trafikken i Storgata. Den er nå i gang igjen.