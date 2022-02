Går av som KrF-nestleiar

Ingelin Noresjø har fått ny jobb og går av som KrFs andre nestleiar, melder partiet i ei pressemelding.

– Eg har vore aktiv i partipolitikken heile mitt vaksne liv og hatt dei fleste roller ein kan ha i KrF. Eg har fått vere med på mykje og opplever at dette er riktig tidspunkt for meg å gå vidare til nye utfordringar, seier Noresjø.

I mars startar ho som prosjektleiar for Grønt Landtransportprogram i NHO. Stillinga lar seg ikkje kombinere med partipolitiske tillitsverv.

Partileiar Olaug Bollestad seier ho gjerne skulle hatt med seg Noresjø vidare.

– Eg vil takke Noresjø for innsatsen for partiet så langt og ønske lykke til med viktige oppgåver som ho no går inn i.