G7-landene enige om skatt

G7-landenes finansministre er blitt enige om en minstesats på 15 prosent skatt for store selskaper for å sikre like vilkår og bekjempe skatteunngåelse.

Finansministrene møttes i London lørdag som en del av forberedelsene til gruppens toppmøte i Cornwall i Sørvest-England om en uke. De uttrykte på forhånd håp om at de kunne enes om en avtale på grunnlag av USAs forslag om en global minstesats på selskapsskatt.