Fyllingsgraden markant opp sist uke

Fyllingsgraden totalt i Norge har økt 4 prosentpoeng fra uka før. Samla lå fyllingsgraden i vannmagasinene på 73,4 prosent ved utgangen av forrige uke.

Det er en økning på 4 prosentpoeng fra uka før. Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Normalen de siste 20 årene har vært et nivå på 81,7 prosent på denne tiden av året. Det er magasinene i Øst-Norge som trekker ned, skriver NTB. I Midt- og Nord-Norge lå fyllingsgraden over det som er normalen for denne tiden av året.