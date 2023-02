Fylkeskommunene får 383,6 millioner til vedlikehold av fylkesveier

Det opplyser regjeringen i en pressemelding.

– Fylkesveiene er viktige for folk og næringsliv i hele landet. Vi må ta bedre vare på de vi har, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i pressemeldingen.

De fordeler nå 383,6 millioner til formålet, gjennom en tilskuddsordning. Det er rundt 100 millioner kroner mer enn i 2022.

– Fylkesveiene er viktig for denne regjeringa. Derfor fortsetter vi med denne støtten til fylkeskommunene, som har ansvaret for fylkesveiene og må betale for utbygging og vedlikehold, sier Nygård.

Det er Statens vegvesen som har ansvar for ordningen, både når det gjelder fordeling av midlene og oppfølging av prosjektene, opplyser regjeringen.