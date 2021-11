Fv 520 ryddes etter steinskred

I Sauda i Rogaland blir fylkesveg 520 stengt i inntil to timer mens vegen blir ryddet etter at en stor steinblokk raste ned øst for Nestunnelen. Geolog har undersøkt rasstedet og sier det er trygt å starte rydding, melder Vegtrafikksentralen.