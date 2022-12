Funnet skyldig i å ha skutt Megan Thee Stallion

Den canadiske rapperen Tony Lanez er funnet skyldig i å ha skutt hiphop-stjerna Megan Thee Stallion, skriver NBC News. En jury i Los Angeles fant Lanez skyldig i å ha skutt Megan i beina etter en krangel på en fest hos Kylie Jenner i Hollywood sommeren 2020.

Lanez er funnet skyldig i å ha brukt et halvautomatisk våpen og for å ha hatt et annet uregistrert, ladd våpen i bilen. Han skal ha beordret Megan til å danse, mens han skjøt mot føttene hennes.

Lanez risikerer opptil 22 år i fengsel og kan deretter bli utvist fra USA.