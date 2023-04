Funnet hanske og skistav i skred hvor det søkes etter savnet

Det er lokalisert et skred i ca 300 meters høyde sør for Middagstinden, i Troms. I dette skredet er det funnet en hanske og en skistav. Politiet har fått bekreftet at disse gjenstandene tilhører savnede. Lavinehunder fra politiet og Norske redningshunder vil bli satt inn i søk, melder politiet.

Det var i 14-tiden en mann ble tatt av et skred i svært bratt terreng ved toppen av Middagstinden på Kvaløya i Tromsø.