Funn i beryktet drapssak fra 1964

Søket etter en 12 år gammel britisk gutt som forsvant i 1964, er intensivert etter at en forfatter som etterforsker drap begått av Ian Brady og Myra Hindley på 1960-tallet, gjorde et mistenkelig funn på en lynghei ved Manchester.

Politiet bekrefter overfor Sky News at de undersøker stedet der det er funnet mulige levninger etter 12-åringen.

Brady og Hindley ble dømt for i alt fem barnedrap, og begge døde under soning i fengsel. Fire andre ofre ble funnet i forbindelse med den opprinnelige politietterforskningen, men de to husket ikke hvor de hadde skjult 12-åringen.

Ute på Saddleworth Moor er politiets krimteknikere nå i gang med å undersøke funnstedet. Nå kan altså det snart 60 år gamle mysteriet være løst.