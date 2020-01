Funn av mulig TNT fra krigen

Politiet holder natt til fredag vakt og har sperret av et område på Jæren etter at det ble gjort funn av det de mener er TNT som stammer fra krigen. Ammunisjonen ble funnet ved et jorde på Orre i Klepp i Rogaland, ifølge Stavanger Aftenblad.