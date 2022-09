Funn av mange graver med sivile

Ukraina sier de har funnet 450 mennesker begravd nær den ukrainske byen Izium, som har vært okkupert av russiske styrker.

De fleste som er funnet i gravene er sivile. Det melder nyhetsbyrået Reuters, som siterer den nasjonale politisjefen i Ukraina.

Ifølge etterforskningsleder i Kharkiv-regionen, Serhij Bolvinov, er det ett av de største stedene med graver som er funnet i en frigjort by.

Han bekreftet overfor Sky News torsdag at likene skal graves opp og sendes til rettsmedisinske undersøkelser som del av en større etterforskning for å samle bevis for mulige krigsforbrytelser begått av russiske styrker.

FNs høykommissær for menneskerettigheter opplyser at de vil sende folk til Izium for å bekrefte meldingen om funnet.

(NRK/NTB)

I en tidligere versjon av denne meldingen ble ordet massegrav brukt. Ved nærmere undersøkelse viser det seg at det ikke er snakk om en massegrav, men mange graver merket med navn og kors.