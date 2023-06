Funn av død person i Tana

Det er gjort funn av en død person i Tana, det skriver politiet i en pressemelding.

Funnet sees i sammenheng med en savnetsak. De pårørende er informert om funn av en død person.

– Omstendighetene rundt funnet gjør at politiet nå etterforsker en drapssak. Den avdøde ble funnet i et utmarksområde av en politipatrulje og ettersøkshund. Krimteknikere er på stedet for å foreta åstedsundersøkelse og sikre spor, skriver politiet.