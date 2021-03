Funn av død person i Gjerdrum

En død person ble funnet i skredgropen i Gjerdrum mandag morgen. De pårørende til den siste savnende er orientert om funnet, opplyser politiet.

10 mennesker døde da et stort leirskredet tok med seg ni bolighus med over 30 leiligheter på Ask i Gjerdrum 30. desember i fjor.

Politiet sier de nå jobber med å frigjøre avdøde fra skredet. Det vil bli utført en rettsmedisinsk obduksjon, blant annet for å bekrefte identiteten.