Full stans i togtrafikken på Skøyen

Det er stans i togtrafikken på Skøyen stasjon i Oslo etter at en kjøreledning ble revet av.

Feilen oppsto før klokka 7 lørdag morgen. Bane Nor opplyser halvannen time seinere at de jobber med å løse feilen, men ikke vet hvor lang tid dette tar, skriver NTB.

I minst ett tog har det sittet folk innesperret i over halvannen time på grunn av feilen.

– Det er strenge rutiner for slike situasjoner angående å få jorda anlegget så vi er helt sikre på at folk kan tas ut. Det jobbes med å få de ut og ellers få oversikt over situasjonen, sier pressevakt Olav Nordli i Bane Nor til NTB.

Dette skjer samme dag som Oslo maraton, og mange personer skal inn til sentrum. Løpet starter klokken 09:00.

Politiet i Oslo varsler at det vil være redusert fremkommelighet i trafikken flere steder i sentrum, ved Majorstua, Skøyen og Frogner, når mange tusen løpere skal tilbakelegge seg ulike distanser gjennom dagen.