Full stans i togtrafikken i Oslo

Det er full stans i togtrafikken inn og ut av Oslo, det opplyser Bane Nor på sine hjemmesider. Feilen kom inn for 30 minutter siden og de er nå ute og søker etter feilen, opplyser Bane Nor til NRK.

Stansen skyldes en feil på kommunikasjonsanlegget mellom togene og toglederne, og togene må stå stille til situasjonen er avklart. Den fulle stansen gjelder tog som kommer inn og ut av Oslo S.