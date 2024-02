Full fyr i enebolig i Arendal

Politiet i Agder melder at nødetatene har rykket ut til melding om en brann i en enebolig i Arendal. Det er full fyr i bygningen.

– Det skal også brenne i to biler på adressen. To personer som var i boligen har kommet seg ut. Ikke fare for spredning, opplyser politiet.

Beboerne er kjørt til legevakt for sjekk.

– Beboere i tilstøtende boliger er vekket opp, men trenger foreløpig ikke å evakueres. Beboere i nærheten bes holde vinduer lukket.