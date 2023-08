Full forvirring om ny Trump-tiltale

Reuters meldte tidligere i kveld at en storjury i den amerikanske delstaten Georgia vil tiltale Donald Trump for forsøk på å manipulere valgresultatet i delstaten etter forrige presidentvalg.

Nyhetsbyrået siterte dokumenter fra retten.

I etterkant opplyser Reuters at dokumentene ikke lenger er tilgjengelige, og at statsadvokaten sier at opplysningene er unøyaktige, men ikke vil kommentere saken ytterligere.

Reuters meldte at den tidligere amerikanske presidenten blir tiltalt på flere punkter.

Trump skal ha bedt statens valgansvarlige Brad Raffensperger om å «finne» det antall stemmer Trump trengte for å vinne i Georgia.