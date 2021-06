Fujimori leder knapt

I Peru viser valgdagsmålingene at den konservative Keiko Fujimori leder knapt etter søndagens presidentvalg. Fujimori får 50,3 prosent av stemmene, mot 49,7 for venstresidens kandidat, Pedro Castillo. De offisielle resultatene er ventet etter klokka seks nå mandag morgen. Valget er holdt under strenge smittetiltak etter at nye tall viser at Peru har flest koronadøde pr. innbygger i verden.