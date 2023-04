Fugleinfluensa påvist i fugler i Kvinnherad

Det er påvist fugleinfluensa i et hobbyfuglehold i Kvinnherad kommune i Vestland, melder Mattilsynet. Det er innført en rekke restriksjoner i et området rundt fuglene, for å hindre videre smittespredning.

Fugleinfluensa er en alvorlig smittsom dyresykdom og fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler. Smitterisiko til mennesker vurderes som svært lav.