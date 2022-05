FT: Tyrkia blokkerer første trinn i den formelle Nato-prosessen for Sverige og Finland

Nato-ambassadørene får ikke begynt på prosessen med å behandle Sveriges og Finlands Nato-medlemskapssøknader onsdag. Det setter Tyrkia en stopper for.

Tyrkia krever blant annet utlevering av 30 personer som er anklaget for terror i Tyrkia, skriver Financial Times. Financial Times siterer en anonym kilde. Nyhetsbyrået DPA får også opplysningen bekreftet fra sine kilder i Nato.

Også SVTs kilder sier at det ikke er ventet en avgjørelse i Sverige og Finlands Nato-søknader i dag, på grunn av Tyrkias skepsis.