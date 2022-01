Frykter flere døde etter storbrann i New York

Minst 63 mennesker er skadd, 32 av dem kritisk, i en brann i en boligblokk i New York-bydelen Bronx. Flere av de skadde er barn, opplyser brannvesenet.

NBC New York skriver at flere personer trolig har omkommet i brannen. TV-kanalen skriver at brannen er en av de verste i byen på 30 år.

– Det var mennesker som var fanget i leilighetene sine i hele bygningen, sier Dan Nigro i brannvesenet i New York.

Brannen oppsto søndag formiddag lokal tid i en leilighet i tredje etasje i en 19 etasjer høy bygård. Den spredte seg raskt, til tross for at store brannmannskaper jobbet på spreng for dempe flammene. Branne ble slukket ved 13-tiden, lokal tid.

Flere av leilighetene i boligblokka er bygget om til mindre hybler, og det gjorde slokningsarbeidet vanskelig, sier en talsmann for brannvesenet.